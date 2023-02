Spal: De Rossi verso l’esonero. Oddo in pole per la successione

Daniele De Rossi ad un passo dall’esonero

Annus horribilis per le panchine di Serie B, l’ultima in ordine cronologico che verrà cambiata sarà quella della Spal, dove Tacopina in queste ore ha scelto il successore di De Rossi.

De Rossi paga l’andamento negativo della squadra, sprofondata in zona retrocessione con solo tre vittorie in diciassette gare, anche se ricordiamo che l’ex Roma è stato fortemente voluto da Tacopina per raggiungere la Serie A.

Sulla panchina della Spal si siederà Massimo Oddo, che a meno di clamorose sorprese avrà un contratto fino alla fine della stagione, con eventuale opzione per la prossima in caso di salvezza.