Brahim Diaz piega il Tottenham, primo round al Milan di Pioli

Vittoria di misura dei rossoneri contro il Tottenham di Conte

Un San Valentino d’oro per il Milan di Pioli. I rossoneri si aggiudicano l’ottavo di finale di andata contro il Tottenham di Antonio Conte. Alla formazione di Pioli basta una rete di Brahim Diaz. Una grande notte europea per i rossoneri che tornano alla vittoria in un ottavo finale di Champions dopo 10 anni. Il Milan si presenterà al Tottenham Hotspur Stadium il prossimo 8 marzo in vantaggio di una rete.

Milan-Tottenham, risultato e tabellino

Tabellino: 7′ Brahim Diaz

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Thiaw, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Saelemaekers (31′ st Messias), Tonali (40′ st Pobega), Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz (31′ st De Keteleare); Giroud, Leao(45′ st Rebic).. A disposizione: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Pobega, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Lengrer (35′ st Danjuma), Dier, Romero, Emerson, Skipp, Sarr, Son (35′ st Davies), Perisic; Kulusevski (25′ st Richardson), Kane. A disposizione: Austin, Whiteman, Devine, Porro, Sánchez, Tanganga, Lucas Moura. Allenatore: Conte.