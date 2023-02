Calciomercato Inter, Marotta ha scelto il profilo per la fascia destra

L'Inter in caso di cessione di Dumfries ha già in mano il sostituto

Calciomercato Inter, Dumfries sempre sul piede di partenza

L’Inter ragiona sulle cessioni da effettuare nel calciomercato estivo: i nerazzurri hanno individuato in Denzel Dumfries il giocatore prescelto per fare cassa e permettere a Marotta di poter investire. Per il laterale olandese c’erano già stati contatti a gennaio con diversi club europei, senza però arrivare alla fumata bianca.

Mercato Inter, scelto il sostituto di Dumfries: è Buchanan del Bruges

Come riporta calciomercato.com, Marotta ha scelto il preferito per sostituirlo. Si tratta di Tajon Buchanan, esterno statunitense a tutta fascia di proprietà del Bruges e più “economico” dal punto di vista salariale. Il valore economico di Buchanan si attesta sui 12 milioni di euro.