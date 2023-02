Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per il rinnovo di Danilo | Le ultime

Rinnovo e contratto per Danilo

Danilo e la Juventus, guidata dal suo nuovo presidente Gianluca Ferrero e dall’ad Maurizio Scanavino, hanno concluso positivamente il loro colloquio per trattare il rinnovo del difensore. Il contratto brasiliano, che ha da poco raggiunto le 100 presenze in Serie A, contro la Fiorentina, scadeva infatti a giugno 2024 e, per questo motivo, la dirigenza bianconera ha deciso di estenderlo fino al 2025, con opzione di un altro eventuale anno. L’ex Manchester City, arrivato a Torino nel 2019 nello scambio che vide Cancelo arrivare in Inghilterra, percepirà lo stesso stipendio di adesso. La decisione di continuare insieme tra Danilo e la Vecchia Signora, è stata condivisa da tutte due le parti, visto che il brasiliano è molto attaccato ai colori bianconeri, e visto che è uno degli uomini di fiducia di Allegri. Per il tecnico toscano Danilo ricopre un ruolo cardine sia sul campo, vista la sua duttilità, il difensore ha infatti giocato tutte le partite di campionato disputate dalla Juventus, 22, sia in chiave spogliatoio. Visti infatti i molteplici problemi fisici di Bonucci, la fascia da capitano è stata infatti indossata più volte proprio da Danilo. La sua avventura in Italia, dove ha vinto finora uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa, non finisce quindi qui, ma continuerà per altri anni a vestire la maglia bianconera.