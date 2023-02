Calciomercato Juventus, senti le parole di Danilo

Calciomercato Juventus, novità importanti nel rinnovo del difensore

Se la Juventus sta avendo, per la seconda volta in stagione, la forza di risollevarsi, lo deve anche grazie al suo vero leader: Danilo. Come ha indossato la fascia di capitano per la prima volta, il giocatore con la maglia numero sei si è sempre imposto con grande determinazioni in tutto: sul campo( lo faceva anche prima), negli allenamenti per far capire ai compagni più giovani la voglia che devono metterci, ai microfoni per difendere la sua amata Juventus. Proprio ai microfoni di Tuttosport ha lasciato queste sue dichiarazioni, anche in merito al suo rinnovo:

“Per me è un onore avere la fascia. Il lavoro del capitano non è solo parlare prima della partita, ma anche dedicare parte del proprio tempo per aiutare i ragazzi, confrontarsi con lo staff. Di fatto questo atteggiamento l’ho sempre avuto. A volte tolgo un po’ di tempo a me stesso per il gruppo ma lo faccio sempre con piacere. Rinnovo? Finirà bene. La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti“.