Calciomercato Juventus, Vlahovic potrebbe partire: pronti 75 milioni di euro

Interessamento dalla spagna per il serbo

Calciomercato Juventus, il Real Madrid pronto per il centravanti

I big della Juventus aspettano sicuramente le decisioni della giustizia sportiva e non, per capire cosa ne sarà del futuro del club e di conseguenza anche del loro. Infatti, come riportato da ESPN, il Real Madrid avrebbe messo seriamente gli occhi addosso al centroavanti serbo della Juventus: Dusan Vlahovic.

Il giocatore è arrivato a gennaio dello scorso anno, per 75 milioni di euro, e fino ad ora ha segnato 18 gol, influenzati anche da un paio di mesi complicati a causa della pubalgia. Il giocatore sta bene a Torino, ma non si sa quello che potrebbe succedere in caso di situazioni particolari.