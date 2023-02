Calciomercato Milan, Maldini e Massara hanno pronto il sostituto di Leao | I dettagli

Calciomercato Milan, Leao verso l’addio

Il Milan sta cercando in tutti i modi di rinnovare il contratto di Rafael Leao, attaccante e stella dei rossoneri. Il talento portoghese non ha ancora trovato l’accordo con la società per quanto riguarda il suo rinnovo, ora c’è da capire le mosse di Maldini. Il ds e storia del Milan non vuole farsi trovare impreparato, e la possibile cessione di Leao libera la casella per un altro talento.

Milan, Noa Lang nel mirino del Diavolo

Il Milan, in ogni caso, si è ben preparata all’eventuale addio di Leao. La dirigenza rossonera ha scelto come sostituto Noa Lang, giovane attaccante sinistro, del Club Bruges. L’olandese è una vecchia conoscenza di Charles De Ketelaere.