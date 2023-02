Calciomercato Roma, ecco le parole dell’agente di Karsdorp

Calciomercato Roma, Karsdorp torna a disposizione di Mourinho

Nonostante non abbia lasciato la Roma nel mercato di gennaio, Rick Karsdorp è sembrato fuori dai piani dei giallorossi fino a poche settimane fa, nonostante un piccolo problema fisico che gli ha impedito il regolare allenamento. Ora però, superati i contrasti con il tecnico portoghese, Karsdorp è pronto a tornare tra i convocati per il playoff di Europa League contro il Salisburgo.

Mercato Roma, arrivano le parole dell’agente di Karsdorp

Ai microfoni del De Telegraaf, il suo agente Johan Henkes ha spiegato: “Allenatore e giocatore hanno attraversato un periodo ‘buio’. Hanno continuato a lavorare insieme professionalmente. Questo tipo di situazioni si verificano nello sport di alto livello, anche se le persone non sono d’accordo tra loro sul contenuto. Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l’allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto”.