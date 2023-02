Calciomercato Roma, il centrocampista verso la conferma: Tiago Pinto pronto ad accontentarlo

Calciomercato Roma, Wijnaldum pronto a restare

La Roma torna da Lecce con un punto che è una dura stoppata per la corsa verso un posto in Champions League. L’unica nota positiva è il ritorno finalmente in campo di Gini Wijnaldum, tornato in campo per vivere i prossimi 4 mesi da protagonista e convincere la società ad esercitare il riscatto a fine stagione.

Gli accordi con Wijnaldum per il futuro

Il riscatto da esercitare costerebbe alla Roma 8 milioni di euro, soldi che a Roma entrerebbero dalla cessione di Zaniolo, soldi che se Wijnaldum torna un minimo il giocatore visto tra Parigi e Liverpool la Roma non avrebbe problemi a far partire. Unico problema che Tiago Pinto dovrà contrattare è lo stipendio del giocatore: attualmente guadagna 10 milioni, ma se arriverà l’acquisto a titolo definitivo si dovrà rivedere qualcosa. Questo è quanto svelato da La Repubblica.