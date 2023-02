Calciomercato Roma, Pinto prova lo scambio con il Lecce

Calciomercato Roma,strade inverse per Hjulmand e Bove

Sabato scorso si è giocata Lecce–Roma, adesso e soprattutto in estate si giocherà nel calciomercato. Infatti la Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, è seriamente interessato a Morten Hjulmand. I due club si erano già incontrati a Dicembre per parlare del possibile passaggio a Lecce di Edoardo Bove, trattativa che poi non è più decollata perché anche il Sassuolo era interessato al giocatore, ed era da inserire nello scambio con Frattesi. Ma sicuramente in quell’incontro si è affrontato anche il tema del centrocampista danese. Il Lecce lo valuta attorno ai 20 milioni, e visti i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, la Roma non lo pagherebbe solo in denaro liquido ma offrirebbe una contropartita tecnica.