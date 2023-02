Champions League, il PSG mantiene un big in panchina

PSG, Galtier non vuole correre rischi

Stasera al Parc des Prices, gli ottavi di finale di Champions League vedono la super sfida tra PSG e Bayer Monaco. Il PSG affronta un momento particolare, tra presunte liti nello spogliatoio ed infortunio non si arriva al meglio alla sfida delicata contro i bavaresi. Messi sicuramente sarà della partita, Achraf Hakimi dovrebbe aver recuperato, ma la clamorosa esclusione da titolare è quella di Mbappe. Il francese è fondamentale per il tecnico parigino, ma è anche vero che non si vogliono correre rischi di far cadere il giocatore in una ricaduta, questo quello che riporta Le Parisien.