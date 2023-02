Champions League, l’ex Coman condanna il Psg di Messi e Neymar

Brutta sconfitta per i parigini

Una rete al 53′ dell’ex Coman permette al Bayern Monaco di aggiudicarsi l’andata degli ottavi di finale. Poche le emozioni per la squadra francese comandata da Neymar e Messi che però non hanno brillato. Espulso nel secondo tempo Pavard per doppio giallo, ora il ritorno.

IL TABELLINO:

PSG (4-4-2): Donnarumma; Hakimi (dal 1′ st Kimpembe), Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Zaire-Emery (dal 12′ st Fabian Ruiz), Danilo (dal 30′ st Vitinha), Verratti, Soler (dal 12′ st Mbappé); Messi, Neymar. A disposizione: Rico, Letellier, Kimpembe, Mbappé, Fabian Ruiz, Bernat, Vitinha, Pembele, Bitshiabu, Gharbi, Ekitike. Allenatore: Galtier

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Joao Cancelo (dal 1′ st Davies); Kimmich, Goretzka; Sané (dal 45′ st Stanisic), Musiala (dal 42′ st Gravenberch), Coman; Choupo-Moting (dal 31′ st Muller). A disposizione: Ulreich, Schenk, Gnabry, Davies, Sarr, Blind, Muller, Gravenberch, Tel, Stanisic, Ibrahimovic. Allenatore: Nagelsmann

Reti: all’8′ st Coman

Ammonizioni: Pavard, Kimpembe

Espulso: al 46′ st Pavard (doppia ammonizione)

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nel primo tempo