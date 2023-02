Champions League, verso Milan-Tottenham | Pioli sfida Conte

Questa sera alle ore 21:00, a San Siro, andrà in scena Milan-Tottenham, sfida d’andata degli ottavi di finale.

Le condizioni delle due squadre

Con il ritorno della tanto attesa Champions League, tornano a giocarsi le partite che possono segnare l’andamento di una stagione e che possono tanto incidere sulla condizione mentale di una squadra. Il Milan, che si ritrovava in un grande momento di buio totale, possiamo dire nell’oblio, sembra aver visto una luce infondo a questo tunnel, vista la scorsa vittoria in casa contro il Torino, che fa sperare l’ambiente rossonero di una possibile ripresa. Dall’altra parte, il Tottenham, si è trovato a vivere due situazioni completamente diverse nell’arco di soli 6 giorni. Prima, il 5 febbraio, la clamorosa vittoria contro il Manchester City, per 1-0, con la rete di Harry Kane che è diventato così il miglior marcatore della storia del club; ma poi, dopo, l’11 febbraio, la disastrosa sconfitta contro il Leicester, per 4-1. Quella di oggi sarà quindi una partita spartiacque per le due squadre: o la ripresa o il tracollo. Il Diavolo, vincendo, potrebbe dire di essere uscito dalla crisi e, soprattutto, potrebbe ambire ad un posto per i quarti di finale. In caso contrario, una sconfitta potrebbe affossare il Milan e, invece, rialzare il morale degli Spurs.

Le statistiche e i precedenti

Milan e Tottenham si sono incrociate solamente quattro volte nel corso della loro storia. La prima, risalente alla stagione 1971/72, in semifinale di Coppa UEFA, vide gli Spurs vincere per 2-1 in casa e pareggiare 1-1 a San Siro. La seconda volta che le due squadre si sono sfidate risale agli ottavi di finale della Champions League 2010/11, e, anche in questa occasione, ad avere la meglio furono proprio i londinesi, che vinsero 0-1 a San Siro con la rete di Peter Crouch, arrivata all’80’, e pareggiarono 0-0 al White Hart Lane, l’odierno Tottenham Hotspur Stadium. Gli inglesi hanno sfidato in totale ben 6 squadre italiane, che sono: Milan, Udinese, Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus, di cui i nerazzurri sono quelli con più scontri con gli Spurs, ben 6. Il bilancio totale del Tottenham contro le squadre italiane è in equilibrio, sono infatti 6 le vittorie e le sconfitte, e 7 i pareggi. Quella di quest’oggi sarà anche una sfida tra Pioli e Conte, allenatori delle due squadre, e 2 dei totali 5 allenatori italiani presenti alla competizione (a loro si aggiungono Spalletti, Inzaghi e Ancelotti). Il tecnico leccese, dopo essere tornato da un intervento che lo ha tenuto lontano dal campo per alcuni giorni, è voglioso di tornare a San Siro, da ex allenatore dell’Inter, e portare a casa i 3 punti. Nella sfida di questa sera non avrà a disposizione uno dei suoi uomini di fiducia, Rodrigo Bentancur, che si è infortunato al crociato.