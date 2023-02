Il martedì dei bookmakers, la Champions League | Bonus di benvenuto

Bonus di Benvenuto, le migliori proposte dei bookmakers

Andata degli ottavi a San Siro

Alle 21 si da il via agli ottavi di Champions League. A Milano si affrontano Milan e Tottenham. I padroni di casa come riferito dal suo allenatore ieri in conferenza stampa credono e faranno di tutto per passare il turno; mentre gli ospiti arrivano da una brutta sconfitta in campionato e da alcune perdite di pedine importanti per infortunio, ma la grinta che trasmette Antonio Conte la conosciamo tutti. I bookmakers infatti si dividono è danno leggermente favorito il Milan a 2.55 su Sportbet, segno X a 3.3 su Betfair e segno 2 a 3 su Sportbet.

Grande sfida al Parc des Princes

A Parigi si affrontano PSG e Bayer Monaco. Padroni di casa che arrivano con qualche infortunio di troppo, e per la prima volta da 11 mesi da due sconfitte consecutive ( sono 4 dall’inizio del 2023); ospiti che arrivano in una forma decente, si stanno rialzando in campionato dopo 3 pareggi consecutivi, ma il dato che fa notizia è che il Bayer non perde una partita degli ottavi di finale in trasferta da oltre 10 anni( 6 vittorie e 4 pareggi). I bookmakers si dividono cosi: segno 1 a 2.65 su Sportbet, 3.75 il segno X su Betfair e 2.60 il segno 2 su Sportbet.