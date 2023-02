Inter, basta questa presunzione

Inzaghi, la tua Inter è poco cattiva

Sicuramente quello di ieri non era un match-point per la Champions, dato che mancano 16 partite, ma conquistando i 3 punti ieri sera, l’Inter avrebbe dato un bel distacco al gruppetto di inseguitrici. Invece i nerazzurri, come riportato dal Corriere dello Sport, non hanno fatto altro che giocare con superficialità: poca cattiveria, come nel palleggio in area al 95′ senza arrivare alla conclusione in porta, ma soprattutto con molta presunzione, come se le vittorie a lei fossero scontate. E nonostante si giocava contro una squadra che aveva appena 10 punti, è bastato che la Sampdoria si impegnasse ad essere ordinata, per subire pochi pericoli e meritarsi un pareggio che per loro fa morale.