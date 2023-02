Inter, cruciale il passaggio ai quarti: ecco le cifre

Inter, obiettivo vincere contro il Porto

Dopo il pareggio di ieri sera al Ferraris contro la Sampdoria, l’Inter dovrà guardare subito al prossimo impegno, che sarà quello di Champions League contro il Porto. Partita non semplice quella contro i portoghesi, che sarà per i nerazzurri una prova del nove, in vista del finale di stagione. Inzaghi sa che è obbligatorio vincere per far guadagnare alla società quel tesoretto, da poter investire.

Inter, la Champions è un obiettivo

La società nerazzurra ha il compito di proseguire il cammino in Champions, finche le è concesso. Il passaggio del turno con il Porto, quindi l’approdo ai quarti, farebbe guadagnare all’Inter circa 11mln di euro, che sommati a quello dello scorso anno, si totalizza un’entrata di circa 68 mln di euro.