Lazio, ecco quanto vale la Conference | I biancocelesti sognano di eguagliare la Roma

Lazio, ecco quanto potrebbero guadagnare i biancocelesti vincendo la Conference League

Giovedì 16 febbraio andrà in scena l’andata dei play-off di Conference League tra Lazio e CFR Cluj. Da vedere se i biancocelesti sceglieranno di prendere sul serio o meno la competizione, anche perché sarebbe davvero un peccato se non lo facessero, dato che il club capitolino ha tutte le carte in tavola per arrivare in fondo alla competizione. La Lazio, inoltre, potrebbe scegliere di non snobbare la competizione anche per una questione economica.

Secondo quanto riporta Calcio&Finanza, infatti, per la terza competizione europea la UEFA ha stanziato un budget di 235 milioni totali. Con l’accesso agli ottavi di finale nelle tasche dei biancocelesti entrerebbero all’incirca 600.000 mila euro, somma che sale ad 1 milione con il raggiungimento dei quarti di finale. Per l’accesso invece alle semifinali sono previsti 2 milioni, mentre le due squadre che arriveranno a disputare la finale incasseranno 3 milioni di euro, con la vincitrice che incasserà altri 2 milioni per la vittoria del trofeo. Oltre alle quote legate alla vittoria delle partite, vanno aggiunte quote relative al ranking UEFA e al market-pool, legato al proprio bacino di spettatori. Queste cifre porterebbero alla vincente un guadagno che sfiora i 20 milioni di euro.