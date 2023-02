Lazio, la Conference League vale molto

Conference League, Lotito tiene alla competizione

Giovedì arriverà l’esordio nella giovane competizione europea contro il Cluj. Per la Lazio c’è un solo obbiettivo, quello di passare il turno e cercare di vincere la competizione nella finale di Praga. Questa competizione può essere una un prezioso piano B in caso di altre difficoltà in campionato(ultima vittoria il 24 gennaio), riporterebbe un trofeo dopo 4 anni e inoltre garantirebbe 21 milioni più gli incassi dei botteghini. Ma il problema c’è proprio nella vendita biglietti…

Lazio, in Conference rischio stadio vuoto

Da oggi mister Sarri inizierà a preparare la sfida di Conference, sfida che rischia di giocarsi in uno stadio vuoto. Infatti fino ad ora sono stati venduti solamente 6mila biglietti, complice la protesta dei tifosi verso il costo dei biglietti.