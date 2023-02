Lazio, Luka Romero salta la prima di Conference: ecco la causa

Lazio, Luka Romero in tribuna contro il Cluj

Luka Romero, giovane talento di proprietà della Lazio, non sarà presente nella sfida di esordio in Conference League, contro il Cluj. Nonostante l’assenza dell’attaccante destro, Sarri schiererà la miglior formazione per cercare subito la vittoria. Davanti al proprio pubblico servirà un’ottima prestazione ma soprattutto convincente, dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta.

Luka Romero, ecco il motivo dell’assenza

Il talento spagnolo salterà, come già detto, la prima uscita della Lazio contro il Cluj. Il motivo? Nonostante il cambio di competizione, dovrà scontare una giornata di squalifica a causa del rosso rimediato nel match di Rotterdam contro il Feyenoord.