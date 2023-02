Milan, ansia Theo Hernandez per la Champions

Botta per il francese in allenamento

Theo Hernandez, in dubbio per il Tottenham

A poche ora da una partita che può cambiare la stagione, in bene o nel male, del Milan si ferma Theo Hernandez. Per lui una botta in allenamento che mette in ansia tutto il mondo rossonero. Nonostante questo traspira ottimismo per l’impiego del francese questa sera nella sfida contro il Tottenham. Qualora non riesca a recuperare, il mister Pioli punterà nuovamente sulla difesa a 3, con Saelemaekers e Calabria sulle due corsie laterali. Notizia che carica ancora di più l’ambiente pre ottavo di Champions League.