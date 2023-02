Milan, bisogna sfatare il tabù Tottenham

Milan, stasera andata degli ottavi di Champions League

Stasera si riparte con la madre di tutte le competizioni, la competizione che tutti sognano di portare a casa almeno una volta nella loro carriera: stasera ritorna di scena la Champions League. Ad aprire le danze a Milano ci sarà la sfida tra Milan e Tottenham. Tanti temi caldi, il ritorno di Antonio Conte a San Siro, la voglia di dare continuità alla vittoria con il Torino da parte del Milan, ma c’è un tabù da sfatare anche.

Milan, batti il Tottenham e sfata il tabù

Ebbene si, in quattro occasioni il Milan non ha mai battuto il Tottenham( 2 sconfitte e 2 pareggi). L’ultimo incrocio ufficiale tra le due squadre risale a undici anni fa. Erano anche allora ottavi di Champions League, ed ha decidere quella partita e anche il passaggio del turno fu Crouch, anche se tutti ricordano quella partita per la lite tra Gennaro Gattuso e Joe Jordan. Vedremo stasera se la seconda squadra(dopo il Real Madrid) con più vittorie in Champions tornerà ad essere grande anche in Europa.