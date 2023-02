Milan-Tottenham, le ultimissime sulle formazioni

Prova di forza per il Milan di Pioli contro il Tottenham di Antonio Conte

Milan-Tottenham, Pioli al banco di prova

Il Milan di Pioli cerca di rimettere la testa fuori dallo strapiombo in cui era finito nelle ultime giornate. La vittoria contro il Torino potrebbe portare quella botta di aria fresca che servirà ad affrontare il Tottenham di Conte. Nessuna novità nelle rose degli allenatori che si affideranno ai titolarissimi, in un match decisivo per la stagione di entrambe.

Milan-Tottenham, le probabili formazioni

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Giroud, Leao.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.