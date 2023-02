Salernitana, addio Nicola: scelto il suo sostituto | E’ l’ex Juve e Inter

Esonero Nicola, arriva Paulo Sousa

La dirigenza della Salernitana, composta da Morgan De Sanctis e dal presidente Danilo Iervolino, ha deciso, dopo un mese dall’esonero di Nicola, di riconfermare questa scelta compiuta il 14 gennaio. Anche dopo il ritorno, quasi immediato, del tecnico italiano sulla panchina dei granata, i risultati ottenuti non sono stati quelli sperati, i campani si trovano infatti al quint’ultimo posto, a soli 21 punti. Proprio per questo motivo la scelta presa dai vertici del club sarebbe quella di comunicare l’esonero dell’allenatore in serata.

Il sostituto

Negli ultimi giorni si erano fatti molti nomi, come quelli di Iachini, esperto in campo di salvezze, Farioli e Semplici, ma nelle ultime ore il nome in pole sembrerebbe quello di Paulo Sousa. L’allenatore portoghese, che ha tra l’altro allenato la Fiorentina in Serie A, avrebbe trovato un accordo con la Salernitana, complice anche il suo forte desiderio di tornare ad allenare nel massimo campionato italiano, dopo l’esperienza in Brasile sulla panchina del Flamengo. Il suo contratto sarà di 5 mesi e, in caso di salvezza, verrà esteso per un’ altra stagione.