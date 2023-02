Napoli a +15. Corsa verso il record di Conte

Ormai si rischiano ripetizioni e noiose riproposizioni dello stesso tema: il Napoli continua a vincere imperterrito e scava un ulteriore solco di due punti su una concorrenza che si fa francamente fatica a definire tale. Quindici lunghezze di distanza a questo punto del campionato non si ricordano facilmente e la “truppa Spalletti” di questo passo dovrà porsi altri obiettivi, tipo i 102 punti della Juventus di Conte ad esempio, se non vorrà perdere gli stimoli necessari per continuare a dare il meglio partita dopo partita.

Inter di nuovo in pausa; tornano a vincere Milan e Atalanta

Alle spalle degli azzurri il gruppetto Champions è magmatico a causa dell’incostanza di tutte le sue componenti. Torna a vincere il Milan, soffrendo non poco al cospetto di quel Torino che gli aveva fatto un brutto scherzo in Coppa Italia, ma fallisce l’obbiettivo l’Inter, incapace di superare una volenterosa Sampdoria, disperatamente aggrappata alle poche speranze di permanenza nella massima serie che la sua classifica ancora le concede. Il litigio Lukaku – Barella accende anche una luce sul reale stato dello spogliatoio nerazzurro, evidentemente non proprio tranquillo e sereno come si vorrebbe far credere all’esterno.

La Lazio piange, la Roma non ride

Le romane conquistano un solo punto, quello che la Roma porta via da Lecce, nonostante lo svantaggio iniziale e una condotta arbitrale non proprio irreprensibile da parte di Aureliano che concede ai padroni di casa qualche rudezza di troppo. Al contrario i biancocelesti soccombono come gli capita praticamente ogni volta vadano sotto; nella fattispecie l’Atalanta, che rientra così con autorità tra le pretendenti alla grande Europa, gioca meglio dei capitolini, appesantiti anche da una condizione fisica non ancora all’altezza del loro bomber principe.

Non brilla ma vince ancora la Juventus, zavorrata dalla penalizzazione senza la quale sarebbe alla pari dell’Inter. Rabiot incorna la vittoria in una gara decisa in pratica dalle valutazioni del Var.

Per la salvezza il Verona torna ampiamente in corsa

Detto del Monza che ormai viaggia a vele spiegate ai bordi della zona europea, pescando anche jolly preziosi come quello di Donati contro il Bologna, c’è da fare un appaluso fortissimo alla coppia Zafferoni – Bocchetti che sta rimontando in maniera clamorosa riaprendo di fatto la lotta per la salvezza. Il mercato invernale ha fornito l’ausilio giusto che i nuovi tecnici stanno sfruttando al meglio. Lo Spezia e la Salernitana, ma anche il gruppetto a 24 punti capitanato dalla Fiorentina, potrebbero trovarsi seriamente in difficoltà, considerato anche l’impreparazione mentale a dover lottare per la permanenza con i denti dopo essersi considerati a lungo ormai salvi.