Al Borussia Dortmund il primo round degli ottavi | Chelsea battuto

Al Borussia basta Adeyemi, si complica la missione quarti per Chelsea

Il Borussia Dortmund si aggiudica il primo round al Signal Iduna Park. Ai gialloneri basta Adeyemi per superare il Chelsea (1-0). Ritorno a Stamford Bridge il 7 marzo. Nel match di ritorno i blues avranno solo la vittoria come opzione per superare il turno e approdare ai quarti.

Borussia Dortmund-Chelsea, risultato e tabellino

Tabellino: 63′ Adeyemi

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Wolf (73′ Ryerson), Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Adeyemi (79′ Bynoe-Gittens), Bellingham, Salih Ozcan, Brandt; Haller (68′ Modeste). All. Terzic

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell (71′ Cucurella); Loftus-Cheek, Enzo Fernandez; Ziyech, Joao Felix, Mudryk (71′ Mount); Havertz. All. Potter