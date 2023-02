Calciomercato Inter, doppia operazione di mercato per Marotta | I dettagli

Calciomercato Inter, si avvicina il rinnovo di De Vrij

Giorni importanti per il mercato dell‘Inter, Marotta è al lavoro per il rinnovo di Stefan De Vrij: per il centrale olandese, assistito da Federico Pastorello, secondo quanto riporta Tuttosport si ragiona sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno (o addirittura un triennale secco) alle cifre attuali.

Mercato Inter, Marotta al lavoro anche per il riscatto di Acerbi

Non solo però la situazione legata a De Vrij: Pastorello e Marotta sono al lavoro anche per arrivare al riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio. Situazione su cui c’è in ogni caso ottimismo per la fumata bianca, soprattutto per ragioni di convenienza anche da parte dei biancocelesti considerato il rapporto non più sereno dei tifosi con il difensore.