Calciomercato Inter, il difensore in procinto di partire

E nell’affare potrebbe rientrare anche una vecchia conoscenza del nostro campionato | i dettagli

Nonostante la stagione fino qui eccellente, il giovane difensore classe 97 Dimarco, con ogni probabilità lascerà l’Inter per approdare altrove. Sebbene la sua scadenza contrattuale sia prevista per il 2026, Zhang padron dei nerazzurri, sa bene che dovrà, entro giugno 2023, riempire le casse con 40-60 milioni. Ovviamente per realizzare ciò, i nerazzurri saranno costretti a cedere alcuni grandi nomi come Dumfries, primo della lista e lo stesso Federico Dimarco.

Calciomercato Inter, ecco le probabili destinazioni

Con un rendimento in continuo crescendo ed una maturità calcistica ormai ben consolidata, le pretendenti non si sono fatte attendere. Oltre a varie squadre di Premier League infatti, ultimamente si sta facendo avanti una indiscrezione proveniente dalla Spagna. L’Atletico Madrid starebbe pensando proprio al difensore interista. I Colchoneros sarebbero pronti ad offrire circa 15milioni più il cartellino di una vecchia conoscenza della Serie A, Alvaro Morata. Da parte sua però la società milanese non è disposta ad accettare offerte che non siano unicamente cash. Ancora tutto da decidere insomma ma resta fermo il fatto riguardante la necessità di fare cassa.