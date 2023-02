Calciomercato Inter, nuova pista per il sostituto di Skriniar | Marotta ci riprova

Calciomercato Inter, obiettivo Pavard per giugno

Prosegue il casting per rimpiazzare il partente Skriniar – che passerà al PSG durante l’estate – e per dare un nuovo volto alla difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul centrale del Bayern Monaco, Benjamin Pavard. Il francese, campione del mondo 2018, sarebbe il nome in cima alla lista di Marotta per rinforzare la difesa nerazzurra.

Pavard, tra rinnovo e Inter

Il centrale francese è in scadenza di contratto nel 2024 con il club bavarese. Tuttavia, il futuro di Pavard resta incerto. Già accostato diverse volte ai nerazzurri nella sessione di mercato invernale passato, Pavard potrebbe vestire la maglia dell’Inter. La dirigenza resta in attesa di sviluppi sul futuro del francese per poter affondare il colpo e garantire un grande colpo per la difesa.