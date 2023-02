Calciomercato Juventus, il difensore rinnova: altra opzione per il futuro

Calciomercato Juventus, i bianconeri blindano il difensore

La Juventus ha blindato il suo futuro. Come appreso da Juventusnews24.com, il club bianconero e il difensore olandese Dean Huijsen hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Il giocatore classe 2005 prolungherà il proprio accordo con la Juventus fino al 2027. L’olandese gioca nella giovanili della Juventus da 2 anni, dopo che i bianconeri lo hanno acquistato dal Malaga nel 2021.

Alto 1.95, Huijsen è un titolare inamovibile e un punto di forza della Juventus Next Gen in Serie C, e ha già debuttato in prima squadra nell’amichevole col Rijeka. Compirà 18 anni ad aprile ed è solo allora che firmerà il rinnovo che lo legherà alla Juventus per altri 4 anni. Un’altra bella notizia per la Juventus, dopo aver già trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Danilo.