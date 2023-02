Calciomercato Lazio, ecco il paraguaiano

La sua giovane età rappresenta un’investimento per il futuro

E’ ormai questione di pochi giorni e poche ore l’arrivo previsto a Roma per l’ultimo gioiellino preso in scadenza di mercato da parte della Lazio. Si tratta di Diego Gonzalez. E’ atteso per venerdì 17 alle ore 17 insieme allo staffa del Celaya, club messicano dal quale è stato preso in prestito. Compito del ventenne sarà quello di conquistare la fiducia di Sarri per lanciarlo in prima squadra e di porre le basi per quella che sarà la squadra del futuro. Considerato un fenomeno nel suo paese, tra le sue principali caratteristiche spiccano la tecnica e la grande velocità, qualità questa che gli permette di ricoprire vari ruoli del fronte offensivo come trequartista, seconda punta e ala. Il riscatto del suo cartellino è fissato ad un milione di euro. La sua nuova avventura in Italia è dunque pronta a cominciare.