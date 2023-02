Calciomercato Roma, con la Champions il difensore rimane: i dettagli

Il quarto posto obiettivo principale per ripartire, si rischia un altro anno inutile

Calciomercato Roma, quarto posto per convincere Smalling

La Roma resta ottimista per quanto riguarda la situazione Smalling. L’inglese, ricordiamo, ha potere decisionale sulla trattativa, perciò i giallorossi possono solo attendere una risposta. Inoltre, la qualificazione in Champions League darebbe, alla Roma, quella forza per poter proporgli un rinnovo più cospicuo.

Roma, senza Champions rischiano i big

La qualificazione in Champions League risulta cruciale per i giallorossi, visto il tesoretto che potrebbe portare. I soldi di una possibile qualificazione, darebbe modo a Tiago Pinto di agire sul mercato e sistemare la rosa. Al contrario, se non dovesse arrivare il quarto posto, la Roma potrebbe perdere parecchi big con una sola sessione di mercato. Mourinho e Dybala restano i primi indiziati, poi ci sarà da valutare il discorso Abraham, molto richiesto dal Manchester United.