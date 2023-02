Calciomercato Roma, due osservati speciali per Pinto

Obiettivo nuovi innesti a centrocampo

Il calciomercato è finito ormai da tempo ma non nella testa di Tiago Pinto, che continua ad osservare a destra e a sinistra moltissimi profili interessanti per la prossima sessione estiva. Fondamentalmente la Roma ha la necessità di andare a rinforzare il centrocampo, reparto questo dove Camara ancora non convince pienamente, Matic viaggia versa i 35 anni e Wijnaldum ha ancora problemi fisici che non gli consentono di trovare la sua miglior condizione. Mister Mourinho di conseguenza si trova il più delle volte a dover fare gli straordinari chiedendo a calciatori anche non propriamente appartenenti a quel ruolo, di adattarsi per una causa superiore, la squadra.

Calciomercato Roma, i nomi

Con una situazione del genere la necessità di trovare nuovi innesti è pressoché d’obbligo. Pinto attualmente sta monitorando due nomi su tutti: Morten Hjulmand e Davide Frattesi. Il primo, classe 99, sta facendo un’ottima stagione con il suo Lecce mentre il secondo è un profilo seguito già da tempo e che rappresenterebbe la prima scelta. Il sogno sarebbe quello di portarli entrambi a Trigoria cosicché da consolidare il reparto di centrocampo ma vista la lista delle pretendenti pronte ad accaparrarseli, la sua concreta realizzazione resta per l’appunto un sogno. Una cosa resta certa; i giallorossi nella prossima stagione avranno sicuramente un nuovo centrocampista. Resta solo da comprenderne la fattibilità ma Pinto su questo è più determinato che ami.