Calciomercato Roma, gli occhi della Premier sull’attaccante | I dettagli

Calciomercato Roma, Chelsea e United su Abraham

Tammy Abraham potrebbe lasciare i giallorossi al termine di questa stagione. Ottime le prestazioni dell’attaccante inglese dall’arrivo Capitale – sia nella passata stagione, sia nella stagione attuale (6 gol all’attivo) – dove ha conquistato la Conference League. Secondo quanto riportato da CaughtOffside e da Manchester Evening News, a suon di gol, il 9 giallorosso, avrebbe attirato l’attenzione di Chelsea e Manchester United.

Abraham, una clausola potrebbe riportarlo in Premier

Il Chelsea, club di provenienza dell’attaccante (con cui ha conquistato la Champions League nel 2021), dispone di un vantaggio rispetto ai rivali dello United. Infatti, i blues vantano un’opzione di recompra per riportare a Stamford Bridge il gioiello del proprio vivaio. Al Chelsea basterebbero soltanto i circa 80 milioni di euro concordati in fase d’acquisto. Da tenere d’occhio la concorrenza dello United che cerca un centravanti. Lo United continua la propria ricerca in Serie A. Negli scorsi giorni, infatti, anche il capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen, è stato accostato ai Red Devils. Tammy Abraham resta concentrato sul finale di stagione in giallorosso nell’attesa di conoscere il proprio futuro.