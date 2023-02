Il mercoledì dei bookmakers, dalla Champions League alla Premier League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

In Premier c’è un classico

Alle 20.30 si gioca Arsenal–Manchester City, il più classico degli scontri tra le prime due in classifica. L’Arsenal vuole tornare a conquistare i 3 punti, dopo le battute d’arresto con Brentford ed Everton; gli ospiti invece vogliono recuperare 3 punti proprio per agganciare l’Arsenal al primo posto( con una partita in meno però). I bookmakers analizzano così la partita: il segno 1 a 3 su Betfair, il segno 2 a 2.45 su Sportbet e il segno X a 3.5 sempre su Sportbet.

Seconda giornata di coppe

Alle 21 in Champions League si scontrano Borussia Dortmund e Chelsea. Momento davvero molto complicato per gli ospiti che, nonostante le spese folli del mercato invernale, non riesce proprio a cambiare rotta; padroni di casa in ottimo momento fisico, e che macinano vittorie su vittorie in campionato e sono a soli 3 punti dalla vettte. Ovvio in campo europeo può essere tutto diverso, ma vediamo cosa pensano i bookmakers: segno 1 a 2.5 su Sportbet, X a 3.4 su Betfair e segno 2 a 3 su Sportbet.