Inter, Dalmat difende i nerazzurri: “Questa rosa non è forte”

Dalmat: “Non hai gente che possa cambiare le partite”

“Lunedì abbiamo visto una bruttissima partita. Contro la Sampdoria non abbiamo visto quasi niente. Questa partita conferma tutto quello che abbiamo visto per tutta la stagione: un’Inter capace di fare grandissime partite, come in Champions15, in Supercoppa o in campionato, e poi gare brutte. Penso che sarà così fino al termine della stagione. Penso che questa rosa ha qualità, ma quando uno o due steccano non hai elementi che possano sostituirli. Questa rosa non è forte: hai 11-12 giocatori di alto livello, non altissimo, e quando questi non giocano bene non hai gente che possa cambiare la partita dalla panchina”.

E poi ancora: “È importante arrivare secondi: abbiamo perso 2 punti, dietro ci sono Atalanta, Roma e Milan a 3 punti. Il finale del campionato sarà molto duro, anche contro le piccole sarà complicato, non solo per l’Inter ma per tutte le squadre. il Napoli è campione, lo sappiamo già, ormai il campionato è finito per loro. L’Inter deve lottare fino alla fine per il secondo posto, sarebbe il minimo per dimenticare questa stagione. Poi vedremo in Champions League: è una competizione diversa“. Sono queste le parole di Stephan Dalmat, ex centrocampista nerazzurro, intervenuto su Instagram difendendo l’Inter anche in vista del finire di stagione.