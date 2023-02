Juventus, Allegri: “Non pensiamo più al -15. Qualcuno deve riposare”

Alle 14.30 mister Massimiliano Allegri e il difensore brasiliano Bremer hanno parlato nella classica conferenza stampa di presentazione dalla partita di Europa League tra Juventus e Nantes.

Ecco le parole di Bremer:

Con quale ambizioni vi affacciate all’Europa League?

“È una partita importante, dobbiamo arrivare fino in fondo. Un passo alla volta a partire da domani”.

Ti trovi meglio a 3?

“lo scorso anno ho giocato sempre a 3, ma sono a disposizione del mister se dovessimo passare a 4″.

Ci fai un bilancio della tua stagione?

“Positivo. Ho fatto qualche brutta partita, soprattutto Napoli e Monza, ma questo è un momento di crescita. Prossimo anno sarà importante”.

Volete riscattare la delusione della Champions League?

“Vogliamo essere sempre positivi e dare il nostro massimo”.

Hai avuto qualche problema prima di Napoli e Monza?

“Non mi piace cercare alibi, ho fatto male. Cinque anni fa nessuno mi conosceva, lo scorso anno sono stato il miglior difensore questa è la mia forza”.

Dove ti sta migliorando maggiormente mister Allegri?

“Lo scorso anno giocavamo a uomo adesso sto migliorando nel lavoro di reparto difendendo a zona”.

Queste invece le parole del Mister:

Recupera qualcuno per domani?

“Domani recupereremo Cuadrado, Bonucci sarà convocato. Tutti disponibili tranne Pogba e Kaio Jorge“.

Vede una Juve più motivata?

“Il fatto di essere usciti dalla Champions ci ha lasciato con l’amaro in bocca e molto arrabbiati. Sappiamo che non sarà semplice e il Nantes viene da una sola sconfitta nelle ultime 10 partite. Domani dobbiamo mettere le basi per andare a Nantes con un buon vantaggio”.

Hai paura che l’impegno del giovedì possa far perdere energie?

“L’Europa ci dà la possibilità di riempire il calendario. Dobbiamo esser bravi a riempire l’Europa League per giocare più partite possibili”.

Come procede il recupero di Pogba?

“Questo non lo so. Facciamo un passo alla volta, speriamo di averlo il prima possibile. Paul va valutato un giorno alla volta”.

Molti allenatori si sono lamentati nel giocare di giovedì?

“Si affronta come quando in Champions giochi prima di mercoledì e poi di sabato. Abbiamo una rosa importante e i 5 cambi mi daranno una mano, se li indovino”.

Quanto è importante non pensare ai -15 punti di penalità?

“L’Europa League conta perchè più partite hai e meno ti alleni. Noi facciamo questo lavoro per giocare le grandi sfide, perchè in allenamento non ci sono le sfide. Non pensiamo più al -15 la squadra è stata brava a reagire. Bisogna avere un obiettivo, ma la certezza è che la squadra ha fatto 44 punti”.

Quanto manca a Chiesa per essere al top?

“Già il fatto che abbia recuperato da domenica è un segnale di quanto stia crescendo fisicamente”.

Cosa si aspetta dai tifosi domani?

“Anche con la Fiorentina ci sono stati vicini. Da quando ci hanno tolti i punti si sono compattati e di questo sono molto contento“.

Siete favoriti?

“Non so se siamo favoriti, ma il Nantes è una buona squadra. Voglio dare un grande abbraccio al giocatore che ha perso la figlia“.

Il Mister conclude la conferenza stampa augurando un grosso in bocca al lupo alla Next Gen per la semifinale di Coppa Italia di questa sera.