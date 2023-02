Juventus, l’Europa League diventa fondamentale

La Juventus deve tornare grande

Ormai sono passati parecchi giorni, da quel 25 ottobre che definì l’uscita dalla Champions League della Juventus e retrocessa in Europa League. Tutto questo dopo 10 anni di massima competizione europea, con addirittura due finali, ma senza riuscire a portare a casa l’agognata coppa dalle grandi orecchie. Domani inizia il percorso nell’andata degli spareggi contro il Nantes, e non c’è modo migliore per riprendere in mano questa stagione, ritornando a dare un motivo in più a tutti.

La Juventus deve alzarsi grazie alle coppe

In campionato il Napoli sta facendo una gara a se, se prima della penalizzazione il sogno scudetto era molto difficile, ora è una cosa impossibile, quindi non restano che le coppe. Infatti, la Juventus per evitare di finire la stagione nuovamente con zero trofei, deve riversarsi completamente sull’Europa League e sulla Coppa Italia. L’Europa League permetterebbe di ritrovare il successo in campo europeo che manca da ormai 27 anni( troppe le finali perse dal 1996 ad oggi), ed è anche una buona entrata per la prossima Champions League che ora dista 12 punti. Oltre a pensare quanto farebbero comodo alle casse bianconere, i ricavi dalla vittoria e dei botteghini dell’Europa League.