Lazio, prima chiamata in Conference League: obiettivo vincerla

Il tesoro della Conference League per fare mercato

Lazio, l’importanza della Conference League

Domani la Lazio esordirà in Conference League contro il Cluj, dopo la retrocessione dall’Europa League. Sarri ha preparato bene la partita e cercherà subito di conquistare la vittoria che garantirebbe alla Lazio di stare con un piede negli ottavi di finale. Il tecnico toscano dovrà affidarsi ai suoi uomini migliore, specialmente nelle qualità di Milinkovic-Savic e nel killer instinct di Ciro Immobile.

Il passaggio con il Cluj farebbe guadagnare alle casse biancocelesti 600.000 mila euro che, con il passaggio dei quarti, arriverebbe ad 1 milione di euro. Per l’accesso invece alle semifinali sono previsti 2 milioni, mentre le due squadre che arriveranno a disputare la finale incasseranno 3 milioni di euro, con la vincitrice che incasserà altri 2 milioni per la vittoria del trofeo. Considerando anche i premi extra, come il market-pool e Ranking UEFA, la somma potrebbe aggirarsi intorno ai 17 milioni di euro totali.