Milan, due titolari da valutare in vista del Monza | gli aggiornamenti

Milan, le condizioni di Tomori e Bennacer

La grande notte europea che ha portato i rossoneri a battere il Tottenham di Antonio Conte nell’andata degli ottavi di Champions e la vittoria in campionato contro il Torino dello scorso venerdì hanno dato nuova linfa ai rossoneri. Tuttavia, Stefano Pioli è costretto a fare i conti con l’infermeria. Il tecnico rossonero si è trovato a dover rinunciare a due pilastri dell’undici rossonero: Tomori e Bennacer. Pioli ha parlato delle condizioni del primo al termine dell’incontro di ieri sera. Il tecnico ha infatti dichiarato che l’inglese avrebbe ancora fastidi alla parte infortunata, motivo per cui è stato costretto a restare fuori nel match di Champions.

Milan, Tomori e Bennacer tornano ad allenarsi

All’indomani della vittoria in Champions, i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello. Secondo quanto riporta milannews.it, Tomori e Bennacer sarebbero tornati ad allenarsi. Per Tomori si tratta di rientro in gruppo, mentre per l’algerino allenamento personalizzato. Restano da valutare le condizioni di entrambi in vista del prossimo incontro di campionato contro il Monza.