Milan, è tornato grande in Champions League

Dopo 10 anni si torna a vincere negli ottavi

Il 2023 del Milan non era partito alla grande, sconfitte nella preparazione invernale, sconfitta nella Supercoppa, tre sconfitte consecutive in campionato. A tutto questo è bastato aggiungere la musichetta della Champions League per far tornare a splendere il Diavolo rossonero. Basti pensare che il Milan non vinceva in una partita ad eliminazione diretta in Champions League da ben 10 anni, allora si batteva 2-0 un devastante Barcellona, per comprendere l’impresa avvenuta ieri sera. Certo, il risultato non fa stare tranquilli in vista del ritorno, ma è quello che serviva in questo momento difficle della stagione rossonera.