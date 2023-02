Real Madrid-Elche, le ultimissime sulle formazioni

Real Madrid- Elche, Re Carlo vuole anche la Liga

Il Real Madrid torna a giocare in Liga dopo, aver vinto per la quinta volta, la Coppa del Mondo per Club. L’avversario da affrontare ora è l’Elche che non sta passando un buon momento. Re Carlo Ancelotti, come sempre si affiderà a Benzema, facendo riposare Vinicius.

Real Madrid-Elche, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouaméni, Ceballos; Asensio, Benzema, Rodrygo.

ELCHE (5-3-2): Badía; Magallán, Enzo Roco, Bigas, Clerc, Carmona; Gumbau, Raúl Guti, Ponce; Fidel, Lucas Boyé.