Torregrossa in rampa di lancio. Brunori tiene in apprensione Palermo Pohjanpalo idolo a Venezia

Come stanno i bomber di Serie B

Chi vuole andare in Serie A, deve per forza avere nella rosa un bomber di razza, il Bari ha trovato un Cheddira che non si ferma più e sta trascinando i galletti verso traguardi insperati. Vediamo come stanno gli altri attaccanti della serie cadetta

TORREGROSSA

Torregrossa purtroppo soffre di infortuni muscolari e nelle ultime due stagioni il suo rendimento è stato incostante anche per questo. Pisa ed il Pisa sperano in lui per risalire la classifica, i tempi per il rientro si sono allungati anche a causa di una operazione al menisco che lo ha tenuto ai box per quasi due mesi. Ernesto dovrebbe rientrare o contro il Perugia, o nella peggiore delle ipotesi a Parma. Con il suo rientro per il Pisa nulla è impossibile.

BRUNORI

Brunori ha fortemente voluto rimanere a Palermo, e con la fascia da capitano ad oggi ha segnato 13 gol, riuscendo a portare i rosanero ad un passo dai playoff. Ma oggi da Boccadifalco non arrivano buone notizie. Questo il comunicato del club rosanero:

“È proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.La squadra allenata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione tecnica e sprint, una partita a tema e lavori specifici individuali. Matteo Brunori, in via precauzionale, ha terminato la seduta prima del resto della squadra. Marco Sala ha lavorato in gruppo”. Palermo ha bisogno delle sue reti per sognare.

POHJANPALO

Pohjanpaolo è ormai un idolo di Venezia, dopo le prime giornate l’attaccante finlandese ha iniziato a segnare con regolarità. Ad oggi per il bomber venuto dal nord, sono nove le reti messe a segno, ed il Venezia con il suo contributo è riuscito ad abbandonare le zona retrocessione. Ma da sabato scorso, Pohjanpalo immortalato a fine partita con un bicchiere di birra in mano, è un idolo dei tifosi lagunari e non. Una scena che in Italia non si era mai vista, ma che ha dato un’alea da idolo a Pohjanpalo, che è nel cuore dei tifosi.