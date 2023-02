Verde top assoluto di giornata; i grandi “ciccano” e lasciano spazio alle sorprese

Turno senza grandi squilli, soprattutto da parte dei calciatori più attesi e maggiormente acquistati e schierati dai fantallenatori. Spiccano quindi le prestazioni di elementi non di primo piano e qualche vera e propria sorpresa.

PORTIERI – L’atalantino Musso resta imbattuto all’Olimpico sfoderando un paio di parate decisive nei pochi momenti di difficoltà attraversati dai nerazzurri nella vittoriosa gara contro la Lazio. La sua fantamedia (7) è la migliore ma il voto più alto della giornata se l’è guadagnato Falcone con il suo 7,5, ridotto di un punto a causa del rigore realizzato da Dybala. Positive anche le prestazioni di Terracciano e Consigli, entrambi destinatari di un bel 7, penalizzate però dalle reti incassate, rispettivamente a 6 e 5. Giornata storta per Carnesecchi e Vicario, che non demeritano ma a causa delle reti subite totalizzano la fantamedia del 3,5 che nel caso del portiere empolese tiene conto anche del cartellino giallo.

DIFENSORI – Zappacosta e Donati irrompono improvvisamente nelle classifiche di merito meritandosi un bel 10 di fantamedia grazie alle loro prime reti stagionali. Stessa fantavotazione anche per la coppia udinese Udogie – Bijol già nota ai fantallenatori per simili prodezze. Meno positiva, decisamente, la giornata di Ibanez e Perez che con le loro autoreti si autoinfliggono una penalizzazione in termini di fantamedia toccando quota 3. Il romanista è quasi incolpevole nell’occasione specifica ma il corner che porta al gol è comunque causato da una sua tipica “dormita”. Segnaliamo in negativo anche Parisi, solitamente tra i migliori dei suoi, che becca un’espulsione e arriva così a 3,5 di fantamedia.

CENTROCAMPISTI – Altra sorpresa in mezzo al campo con Vignato che si sblocca contro lo Spezia realizzando la rete del definitivo pareggio in rimonta. Per lui un bel 10 di fantamedia al pari di Elmas, il solito Kvaratskhelia e Matheus Henrique del Sassuolo. Mezzo gradino sotto, ma solo perché ammonito, c’è Rabiot. Ennesimo turno negativo per Esposito, stavolta penalizzato per un cartellino rosso a fronte di una prestazione comunque non troppo positiva (fm 4). Molto male a livello prestazionale anche Castagnetti, Blin e soprattutto Luis Alberto, tutti destinatari di un poco lusinghiero 5 in pagella.

ATTACCANTI – Nonostante una tecnica eccellente la sua carriera non è mai decollata davvero, soprattutto a causa della sua discontinuità di rendimento, spesso dovuta a ricorrenti infortuni, ma quando è in giornata risulta difficile fermarlo, e cosi Verde nella ventiduesima giornata, grazie alla sua doppietta, è il top assoluto con la fantamedia di 13,5 (nonostante un giallo per eccessiva esultanza). Alle sue spalle si piazza Hojlund, sempre più certezza e meno sorpresa, con un bel 10,5. Tornano al gol e toccano quota 10 anche Cambiaghi, Giroud, Dybala oltre al solito Osimhen. Bruttissima giornata per Lautaro Martinez che si divora l’occasione per dare il successo all’Inter contro la Doria e complice il cartellino giallo ricevuto chiude a 4,5 di fantamedia, esattamente come il leccese Colombo.