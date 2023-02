Braga-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

La viola tenterà in ogni modo di portare a casa la vittoria

Braga-Fiorentina, Italiano cerca la vittoria nei play off

La Fiorentina di mister Italiano affronterà nei play off il Braga, per cercare di accedere subito agli ottavi di finale. La Conference League è un trofeo molto ambito dalla viola, visto che il possibile ricavato, circa 15mln di euro, potrebbe essere investito sul mercato. Per la Fiorentina, il Braga, dovrebbe essere un avversario tutt’altro che difficile.

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni

BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Niakatè, Tormena, Sequeira; Medeiros, Racic, Al-Musrati, André Horta; Banza, Ruiz.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Jovic, Saponara.