Calciomercato Inter, che asta per il difensore | Marotta prepara 40 milioni

Calciomercato Inter, l’Atalanta aumenta l’ingaggio di Scalvini

Giorgio Scalvini è uno dei giovani prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Entrato immediatamente tra i titolari fissi dell’Atalanta di Gasperini a suon di grandi prestazioni, il centrale ha attirato l’attenzione di numerosi club. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nell’edizione di Bergamo, l‘Atalanta starebbe pensando ad un adeguamento salariale per il proprio gioiello. La mossa del club bergamasco servirebbe ad allontanare ogni possibile malumore del 19enne che, ad oggi, percepisce 200.000 euro annui (contratto in scadenza nel 2027).

Calciomercato Inter, pronta l’asta per Scalvini

Da tempo, ormai, i nerazzurri di Milano avrebbero messo gli occhi sul giovane talento atalantino. Infatti, l’Inter vedrebbe nel centrale il degno erede di Skriniar per guidare la difesa nerazzurra del futuro. Ad ogni modo, l’Inter deve far fronte a diverse problematiche legata ai rinnovi di De Vrji, Acerbi e Bastoni e un prezzo di cartellino lievitato oltre i 40 milioni. Non sono gli unici due problemi per i nerazzurri che si trovano a dover combattere contro l’agguerrita concorrenza estera. Difatti, oltre ai nerazzurri, sul calciatore ci sarebbero gli occhi di Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco. Il calciatore fa gola a molti e non sarà semplice per l’Inter competere contro lo strapotere economico dei club inglese e della potenza tedesca.