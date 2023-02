Calciomercato Juve, le ultime sul rinnovo di Rabiot

Calciomercato Juve, rinnovo complicato per Rabiot

La Juventus non ha nessuna intenzione di lasciar andare Rabiot. Chiaramente, il club bianconero deve far fronte alle numerose difficolta degli ultimi periodi sia dal punto di vista giudiziario che economico. D’altro canto, i bianconeri sembrano non arrendersi e starebbero provando a trattenere il francese. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i dirigenti bianconeri avrebbero proposto alla mamma-agente di Rabiot, Veronique, un rinnovo contrattuale sulla base dei 7 milioni annui – stessa somma che il francese percepisce attualmente – per altre due stagioni. Ciononostante, la richiesta è ancora molto lontana dai 10 richiesti dal calciatore. Rabiot non ha fretta di rinnovare e attende la fine della stagione in corso. Nel frattempo, le sirene inglese diventano sempre più forti, con Arsenal e Newcastle pronte a dare al francese quanto richiesto.

Rabiot, la miglior stagione in bianconero

Adrien Rabiot sembra vivere la miglior stagione da quando ha cominciato a vestire la maglia della Juventus. La stagione straordinaria del francese lo sta rendendo l’uomo chiave del centrocampo di Allegri. Il francese è, addirittura, insieme a Vlahovic il miglior marcatore nelle gare intere dei bianconeri (ultima domenica contro la Fiorentina). Questo, tuttavia, non basta a trattenerlo. Non resta che attendere per capire se Rabiot sarà ancora l’uomo chiave del centrocampo bianconero nel prossimo futuro.