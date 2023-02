Calciomercato Juventus, ghiotta occasione

Bianconeri puntano i radar sull’attaccante del Chelsea

Mason Mount. E’ lui al momento il profilo più pronunciato in casa Juve. L’attaccante del Chelsea e della nazionale inglese, con ogni probabilità non prolungherà con i blues e di conseguenza si aprirà un’occasione più unica che rara. Inoltre data l’incertezza della permanenza in bianconero da parte di Di Maria, l’arrivo dell’inglese rappresenterebbe senza dubbio un’ottima risoluzione del problema. Ma come accade in questi casi, così come i bianconeri si sono fatti avanti per la punta ventiquattrenne, stessa cosa stanno facedno altre squadre europee. Ed una di loro è proprio il Milan che paradossalmente si trova in una situazione molto simile a quella juventina. I rossoneri infatti non sanno con certezza quale sarà il futuro di Rafael leao, così come i bianconeri sono incerti su quello di Di Maria. Insomma si prospetta un derby tutto italiano.