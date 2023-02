Calciomercato Lazio, si stringe per l’attaccante | Tare piazza il colpo

La Lazio ha individuato in Sallai del Friburgo l'obiettivo per l'attacco

Calciomercato Lazio, il ds Tare vuole l’attaccante

La Lazio cerca di programmare il mercato estivo, con la necessità di trovare un attaccante centrale che possa affiancare o sostituire Ciro Immobile, vista la non più giovane età del bomber napoletano. Il ds dei biancocelesti Igli Tare ha già il profilo giusto che proviene dalla Bundesliga.

Mercato Lazio, Sallai del Friburgo bloccato da Tare

Stando alle ultime indiscrezioni, il club biancoceleste starebbe già per mettere a segno un colpo molto interessante. La Lazio, infatti, avrebbe bloccato Roland Sallai del Friburgo e l’operazione potrebbe chiusdersi tra un paio di mesi. L’attaccante ex Palermo sembra pronto a tornare in Serie A per giocarsi le sue carte nella Capitale ed essere protagonista con i biancocelesti.