Calciomercato Milan, la conferma del difensore

Pioli sa come motivare le giovani leve

La partita disputata due giorni fa contro il Tottenham ha evidenziato due cose. La prima è la capacità di Pioli di motivare a dovere i giovani e la seconda si chiama Thiaw. Il difensore tedesco ventunenne ha dato prova di una prestazione degna di un qualsiasi altro difensore esperto di livello mondiale. E il compito non è stato certamente semplice considerando il fatto che si è trovato a marcare prima Kane e poi Son, insomma due giocatori che non hanno certamente bisogno di presentazioni. Eppure in casa Milan le capacità del ragazzo furono note già da subito. Non per niente infatti l’ex Schalke 04 venne seguito e monitora a lungo dagli osservatori milanisti, i quali poi fecero quadrare il cerchio con un affare conclusosi a 6 milioni più 1 di bonus. Ad oggi Thiaw rappresenta il futuro. Ha la maturità di un veterano e l’integrità fisica di un giovane. La strada per scrivere bellisime pagine con il rossoneri sembra ormai già ben indirizzata.