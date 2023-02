Calciomercato Milan, Maldini ora parla con il Real Madrid

Brahim Diaz e il gol al Totthenam

La carriera di un calciatore è fatta di momenti, belli e brutti, che segnano la sua carriera. Quello che è successo a Brahim Diaz martedì sera in Champions League, è sicuramente uno dei suoi momenti più belli fino ad ora. Il calciatore ha sempre goduto di grande fiducia da parte del club, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, e il suo atteggiamento di rispetto verso tutti è stato sempre ben visto. Infatti quando in estate è arrivato De Ketelaere, lo ha fatto accomodare in panchina, ma lo spagnolo senza dir nulla si è messo sempre a disposizione della squadra per farsi trovare pronto, vedi il gol alla Juventus nella sfida di ottobre.

Adesso quale sarà il futuro?

Il Milan ha grande fiducia nel calciatore, lo dimostrano questi tre anni il rossonero, e il calciatore adesso che inizia a diventare sempre più costante vorrebbe trovare un stabilità. Per questi motivi nelle prossime settimane Maldini si siederà a tratta con il Real Madrid per il riscatto del calciatore. Il prezzo è fissato a 22milioni, ma senza ombra di dubbio Maldini cercherà di lavorare al ribasso su questo prezzo.